Limburg kleurt rood, andere provincies voorlopig nog oranje

Het waarschuwingsniveau voor Limburg gaat omhoog. De provincie kleurt rood op de wekelijkse kaart van coronagevallen in Europa. De rest van het land blijft voorlopig nog oranje.

De kaart heeft vier kleuren. Rood is het op een na hoogste niveau. Van laag naar hoog zijn het groen, oranje, rood en donkerrood. Landen kunnen op basis van de kaart besluiten om de regels voor reizigers uit andere landen aan te scherpen.

In de afgelopen weken kon Nederland steeds een stap terug doen op de kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. In september was het hele land rood, vorige week was het hele land oranje.

In de afgelopen week liep het aantal positieve tests weer op. De verwachte stijging in het najaar lijkt ingezet, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Als die stijging doorzet, gaan volgende week meer provincies van oranje naar rood. Die kans is het grootst in Utrecht, Zuid-Holland, Overijssel en Gelderland.

De ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, publiceert de kaart elke donderdag. De dienst kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken.