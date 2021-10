Staatssecretaris: ACM houdt energiebedrijven scherp in de gaten

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt scherp in de gaten of energiebedrijven zich aan de regels houden, nu de internationale gasprijzen hard zijn gestegen. Staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius heeft daar naar eigen zeggen “dagelijks” contact over met de toezichthouder.

Bedrijven mogen de recente prijsschommelingen niet aangrijpen om contracten eenzijdig op te zeggen of te wijzigen, benadrukt Yesilgöz. Alleen als mensen frauderen of hun rekeningen niet betalen, mogen zij worden afgesloten. De ACM neemt signalen van wangedrag “voortvarend en serieus op”, aldus de staatssecretaris.

De opgelopen marktprijzen kunnen de energierekening komende winter met vele tientallen euro’s per maand doen stijgen. Het demissionaire kabinet studeert nog op maatregelen om huishoudens daarvoor te compenseren. Mogelijk valt daarover in de ministerraad van vrijdag een besluit.

Yesilgöz wil in een commissiedebat over klimaat en energie nog niet vooruitlopen op waar het kabinet mee komt. Zij benadrukt dat het een ingewikkelde puzzel is, omdat niet eenvoudig is vast te stellen welke groepen in welke mate getroffen worden. Dat is afhankelijk van veel variabelen, zoals het inkomen, de woonsituatie en de gezinssamenstelling.

Sommige partijen in de Tweede Kamer dringen erop aan dat in ieder geval de mensen met de kleinste beurs volledig worden gecompenseerd. Zij hebben vaak al moeite de vaste lasten te betalen en wonen veelal in slecht geïsoleerde huurwoningen zodat zij zelf weinig kunnen doen om hun verbruik te matigen.

Maar Yesilgöz wil ook op dat vlak nog geen toezeggingen doen. Zij wil ruimte overhouden om ook iets te betekenen voor groepen die weliswaar meer te besteden hebben, maar die toch in de problemen kunnen komen door een plotselinge stijging van de energierekening. “Ik wil zo veel mogelijk mensen op een goede manier helpen.”