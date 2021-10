Tips om spam tot een minimum te beperken

Het is een van de grootste ergernissen van het internet: spam in je mail ontvangen of jouw mail die continu in de spam van een ander verdwijnt. Heb je net een belangrijke mail gestuurd naar een groep klanten over een nieuw product, blijkt deze bij een groot aantal linea recta in de spam te verdwijnen. Elk mailadres komt vroeg of laat in aanraking met spam. Het is niet helemaal te voorkomen, maar met de juiste maatregelen kan je de ergernis wel tot een minimum beperken.

Gemiddeld komt twintig procent van de mails in de spambox terecht, zo blijkt uit een benchmark onderzoek van Return Path. Mailproviders zijn steeds strenger geworden, omdat er veel ongewenste mail verzonden wordt. Met enige regelmaat je spam checken is dus geen overbodige luxe. Het is fijn en ook zeker nodig dat er goed wordt opgelet met behulp van spamfilters, maar niemand vindt het leuk als zijn mail ongelezen in een mailbox terechtkomt.

Email marketing tool

Het versturen van automatische mails of nieuwsbrieven of het beheren van inschrijvingen; elke marketingmanager wil graag dat dit soepel verloopt en dat de mails van de organisatie ook daadwerkelijk bij potentiele of bestaande klanten terechtkomen. Gelukkig zijn er email marketingtools, waardoor de e-mailmarketing soepel en eenvoudig verloopt. Zo is daar een Belgische marketing tool die ervoor zorgt dat mails ook daadwerkelijk aankomen en door zoveel mogelijk mensen worden gelezen.

Tegenwoordig wordt er overal om een mailadres gevraagd. We geven meestal op de automatische piloot onze mail, ervan uitgaand dat hier respectvol mee wordt omgegaan. Vaak is dat ook zo, maar niet altijd. En dan kan je bestookt worden met ongewenste marketingmail. Als het echt tegenzit, word je mailadres verkocht aan derden. Wat kan je doen? Blijf alert en geef bij een niet pluis gevoel een niet bestaan e-mailadres op. Moet je een mailadres invoeren om bijvoorbeeld een code of informatie te ontvangen? Gebruik dan hiervoor een apart mailadres van bijvoorbeeld Microsoft of Gmail.

E-mailadres op het internet

Laat je e-mailadres niet zomaar op een website achter, zoals op je eigen website of op een forum. Er zijn zoekrobots die speciaal op zoek gaan naar e-mailadressen. Moet je toch ergens een mail achterlaten? Dan kan je het @ teken voor de letters AT. Een e-mailadres dat op de eigen website wordt geplaatst, kan beter eerst worden versleuteld voordat deze in de HTML-code van de website wordt verwerkt. Ja kan hier zelf mee aan de slag of je kan je websitebouwer vragen om dit voor je te doen.

Heb je echt veel last van ongewenste mail, dan kan je altijd nog gebruik maken van een spamfilter. Hiermee beperk je de overlast aanzienlijk. Je kan dit op een praktische manier doen om de door de provider beschikbaar gestelde online spamfilter te gebruiken. Heb je zelf last van mails die bij anderen in de spam verdwijnen? Dan kan dit komen door de spamfilter van de ontvangende partij. Daar kun je helaas niets aan doen. Je kan wel je eigen provider bellen en vragen hoe de spamfilter staat afgesteld. Check in ieder geval regelmatig je spam box en als je een mail stuurt en je twijfelt om iemand deze gekregen heeft, kan je altijd even na bellen of de mail vanuit een andere inbox versturen. En voeg ten slotte het e-mailadres van de afzender toe aan de lijst met veilige afzenders en/of je adresboek.