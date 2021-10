Vodafone Nederland opnieuw getroffen door storing

Provider Vodafone Nederland kampt donderdagmiddag opnieuw met een storing. Gebruikers van het netwerk hebben problemen met bellen. Het is de tweede storing deze week. Dinsdag waren er problemen met bellen en ook met het gebruik van mobiel internet.

Een woordvoerster laat weten dat nog wordt uitgezocht hoe groot de storing donderdag is en of gebruikers naast bellen ook problemen hebben met internet.

Via allestoringen.nl is te zien dat er sinds 14.30 uur meldingen binnenkomen over een storing bij het Vodafone-netwerk. Bij de helft van de meldingen wordt aangegeven geen netwerk of bereik.