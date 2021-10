Piets weerbericht: vrijwel overal droog vanmiddag

Vanmorgen veel bewolking en eerst buitjes vanaf de Noordzee. Al snel meer en meer droog. De buitjes blijven eerst nog in het oosten en zuidoosten. Vanmiddag ook daar over op droog weer.

De zon maakt in de kustprovincies kans, maar heeft het zwaar. Temperaturen tussen 15 en 17 graden. De wind vandaag uit het west tot zuidwesten, matig tot vrij krachtig en vlagen in kracht 6. In het Waddengebied een krachtige wind en windstoten in kracht 7.

Vanavond eerst overal droog weer. Later vanavond en vannacht vanuit het noorden een paar buien of buitjes. Het zuiden droog. Vrijdag bewolking en een aantal buien of buitjes. In de middag de zon erbij. Vrijdagavond en nacht droog weer en vrij helder. Vorst aan de grond tot -3 graden in het oosten en zuiden.

Zaterdag droog met zon. Zondag bewolking en zon. In het Waddengebied later een buitje. Begin volgende week de wind uit zuidelijke richtingen, matig tot krachtig. Een paar buitjes en dinsdag 17 tot 20 graden!