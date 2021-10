Coalitie van steden aan nieuw kabinet: los wooncrisis nu op

Een coalitie van zestien grote steden roept de formerende partijen in Den Haag vrijdag op om als nieuw kabinet zo snel mogelijk werk te maken van de wooncrisis. Zij vragen om meer geld en minder regels. “Pas belemmerende wet- en regelgeving aan”, roepen zij op.

Verschillende wet- en regelgeving werkt volgens hen vertragend op de bouwproductie. “Het Rijk zou de mogelijkheden moeten bekijken om vertraging als gevolg van wet- en regelgeving tegen te gaan. Denk aan stikstof, hindercontouren en (capaciteit voor) ruimtelijke procedures”, zo schrijven zij in een document dat is bedoeld voor het nieuwe kabinet.

Volgens de steden staan gemeenten en marktpartijen klaar om door te pakken en inmiddels zijn er al veel ontwikkelingen op stoom gekomen. Zij hebben alleen jaarlijks 2 miljard euro extra van het Rijk nodig. “De plannen liggen klaar! Ga door op de ingeslagen weg en kijk hoe we gezamenlijk tot versnelling van de binnenstedelijke bouwproductie kunnen komen. Zo lossen we op korte termijn het tekort op”, aldus de vier grote steden, samen met onder meer Arnhem, Zwolle, Den Bosch en Haarlem. Ook de provincies Noord-, Zuid-Holland en Utrecht, stadsvervoerders HTM, RET en GVB en de Fietsersbond ondertekenden de oproep.

Met de extra investering willen zij de “groei in goede banen leiden”. Zij willen betere, schonere en mooiere (binnen)steden door bijvoorbeeld meer water en groen toe te voegen en te stimuleren dat mensen vaker de fiets en het openbaar vervoer nemen in plaats van de auto. De steden hebben berekend dat Nederland momenteel circa 280.000 woningen tekort komt. De komende tien jaar moeten er volgens hen in totaal ongeveer een miljoen nieuwe woningen worden bijgebouwd.