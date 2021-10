Het internet hapert: wat doe je eraan?

Het internet is niet altijd even stabiel en betrouwbaar. Facebook, WhatsApp en Instagram lagen er op niet zo lang geleden urenlang uit. Cybercrime komt steeds meer voor. Het internetnetwerk in Nederland kan lang niet overal de toegenomen vraag goed aan. Een deel daarvan doe je niets aan, maar waar kan je je wel op voorbereiden?

Volgens beveiligingsexperts werden de problemen bij Facebook veroorzaakt doordat ze simpelweg ineens onvindbaar waren gevonden. De richtingaanwijzers naar het juiste adres waren verwijderd. Ofwel: ‘Facebook bestond eigenlijk niet op het internet’, aldus cyberbeveiligingsexpert Kevin Beaumont. Dat lag zeer waarschijnlijk aan Facebook zelf, niet iemand (of iets) anders.

De waarde van Facebook kelderde meteen dramatisch op de beurs. We zijn vreselijk afhankelijk geworden van dit soort digitale systemen. En als ze dan niet betrouwbaar blijken te zijn, gaan we op zoek naar iets anders.

Het wegennetwerk dat internet heet

Maar er is nog een veel groter systeem dan Facebook zelf, waarvoor we geen alternatief hebben: het internet zelf. Het voert te ver om hier de techniek van het internet uit te leggen, maar simpel samengevat komt het neer op een enorm wegennetwerk, waarover informatie in pakketjes heen en weer zoeft. Als we die wegen niet onderhouden, een deel van het netwerk afsluiten of een afslag dichtgooien, ontstaan er problemen. Als we alle verkeersborden weghalen en alle wegenkaarten weggooien trouwens ook – dat hebben we dus net gezien.

Providers: keuze genoeg

Maar als je met een gammel autootje de weg op gaat, geeft dat ook problemen. Ofwel: het maakt uit welke provider je hebt en welk pakket je kiest. Je staat wat dat betreft niet helemaal machteloos. Er zijn veel providers om uit te kiezen en ze bieden bovendien allerlei verschillende pakketten aan. Wil je snel kunnen bewegen, of heb je niet zo’n haast? Afhankelijk van je internetwensen en de provider die je kiest, kan je rekenen op een bepaalde mate van stabiliteit, snelheid, maar ook: een bepaalde prijs. Verschillende providers vergelijken is dus zeker de moeite waard.

Glasvezel of een ouderwetse telefoonverbinding

Ook is het de moeite waard de verschillende internetabonnementen te vergelijken die zij aanbieden. Als stabiliteit en snelheid belangrijk voor je is, is glasvezel een goede keuze. Glasvezel kan veel meer aan, maar dat wegennetwerk ligt nog niet overal in Nederland. Het andere uiterste is internet via de ouderwetse telefoonverbinding. Dat is vaak goedkoper, maar veel te traag voor de enorme pakketten informatie die we nu vaak heen en weer sturen.

Of je eindeloos veel informatie kan ontvangen en versturen is afhankelijk van de prijs die je wil betalen, maar ook van waar je woont. Uit recent onderzoek bleek onlangs nog dat de internetsnelheden sterk verschillen per gemeente en provincie. In Zeeland is er nu 95 procent glasvezeldekking, in Groningen 18 procent.

Cybercrime

Wat betreft de cybercrime: als een organisatie jouw gegevens heeft en niet goed beveiligd is, kunnen die zomaar op straat komen te liggen na een hack. Dat gebeurt vrij regelmatig. Cyberexperts wijzen er regelmatig op dat bedrijven en instellingen er te weinig aan doen om zich te verdedigen tegen cyberaanvallen, mede dankzij een gebrek aan kennis.

Daar doe je als particulier weinig aan – behalve dan goed bedenken of je je gegevens wel bij iedereen wil achterlaten. Maar er zijn ook oplichters actief die het gemunt hebben op individuen. Daar kan je wel alert op zijn. Open nooit zomaar een onverwacht toegestuurde link. Ga niet zomaar in op een onverwacht appje van een vriend of familielid. Controleer altijd via een andere route – door bijvoorbeeld te bellen naar de afzender – met wie je te maken hebt. En doe dat voordat je iets opent, downloadt, installeert, vertrouwelijke informatie geeft of geld overmaakt.