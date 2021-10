Cadeautips: van sieraden tot sokken

Bij de bezorgdiensten is het al anderhalf jaar bijzonder druk. De verwachting is dat de toegenomen vraag voor een groot deel blijvend is. Vooral rond de feestdagen is het waarschijnlijk moeilijk op tijd je pakketje te ontvangen – reden voor Thuiswinkel om de campagne Wees voorbereid – Bestel op tijd binnenkort in te zetten. Geheel in dat kader daarom nu alvast de top vijf online cadeautjes die je makkelijk in huis haalt.

Sieraden

Kleine pakketjes zijn uiteraard makkelijker online te bestellen dan grote. Sieraden zijn dan ook al jaren favoriet bij de fanatieke online-bestellers. Er is meer dan genoeg aanbod in alle prijscategorieën en sieraden zijn vrijwel altijd origineel (bij een ketting denk je zelden ‘wat stom, die ketting loopt echt iedereen al mee’). Bovendien kan je het relatief makkelijk – en voor een vrij schappelijk bedrag – nog origineler en persoonlijker maken, door bijvoorbeeld een ketting met naam of hanger te laten graveren.

Gepersonaliseerde cadeautjes

Je kan inmiddels vrijwel alles personaliseren als je het online koopt. Een sleutelhanger met foto, een chocoladereep met de eigen naam erop, een glas of een mok met een eigen foto: het kan allemaal. Vroeger was dat een hele onderneming: je moest ruim op tijd ergens een leuk winkeltje vinden, de mok moest extern ergens bedrukt worden – als dat al mogelijk was – en vervolgens kon je die weken later ophalen. Nu ben je vaak met een paar klikken al klaar en heb je het binnen no time in huis. Terwijl het nog steeds voelt alsof er echt over nagedacht is.

Boeken

Ook boeken worden veel gekocht als cadeautje. Daarvoor geldt uiteraard hetzelfde: het is makkelijk te bezorgen en veel minder anoniem dan een vaas of sokken. Uit de keuze voor een bepaald boek spreekt altijd iets persoonlijks. En het lezen ervan betekent voor de lezer vrijwel altijd iets meer dan iets alledaags als, zeg, een boterham smeren.

Geen idee welk boek je moet hebben? Op de site van het CPNB zijn altijd mooie lijstjes te vinden van de meest populaire boeken per categorie: kinderen, fictie, kookboeken – verzin het maar. Zolang je niet de verkeerde categorie kiest, zit je met een boek in zo’n lijst al snel goed.

Sokken

Dat sokken vaak minder betekenis hebben voor de ontvanger, betekent natuurlijk niet dat sokken per definitie ‘fout’ zijn. Er zijn situaties waarin sokken – of een dergelijk praktisch cadeau – wel heel gepast zijn. Omdat sokken een al jaren terugkerend melig grapje zijn bijvoorbeeld, of omdat iemand fervent sokkenspaarder is (of juist niet).

Bovendien is er online zoveel aanbod, dat ook een praktisch cadeau bijzonder kan zijn. Sokken zijn toch een bijzonder cadeau, als bijvoorbeeld de opbrengst naar een goed doel gaat, als ze milieuvriendelijk zijn gemaakt, of als het echt mooie, luxe sokken zijn. Hetzelfde geldt voor vrijwel elk ander praktisch ding dat je kan verzinnen. Kaasschaven, telefoonhoesjes, theedoeken – je kan het zo gek niet verzinnen of er bestaat ergens online wel een originele of wereldvriendelijke variant van.

Wees voorbereid: bestel op tijd

Of je je cadeautjes ook echt zo makkelijk binnen no time in huis hebt, ligt er uiteraard aan of je er nu al aan begint. Als je dat pas op 4 december doet en verwacht dat je het op de 5e in huis hebt, kom je waarschijnlijk van een koude kermis thuis. Vorig jaar konden de bezorgdiensten de toegenomen vraag amper nog aan.

Dit jaar zijn ze hopelijk wat beter voorbereid – PostNL opende onlangs nog een nieuw sorteercentrum voor kleine pakketten om zo efficiënter te werken – maar het op het laatste moment laten aankomen blijft onverstandig. Vrijwel elke webwinkel biedt een snelle bezorging aan, maar de feestdagen blijven waarschijnlijk traditioneel chaotisch. Hopelijk wel mét heel speciale cadeautjes.