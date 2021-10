PostNL heeft in Nieuwegein een nieuw gerobotiseerd sorteercentrum geopend. De nieuwe locatie is volgens het pakket- en postbedrijf uniek in Europa. Het is speciaal ingericht voor het sorteren en landelijk distribueren van kleine pakketten.

Het aantal online bestelde producten groeit al jaren hard. Door de coronacrisis kwam die verschuiving naar onlineshoppen in een stroomversnelling. Voor PostNL is het daarom telkens een opgave om de eigen capaciteit te verhogen. Al bestaande sorteercentra kunnen meer werk aan door pakketten van het formaat schoenendoos of kleiner apart te houden van de rest.

Gerobotiseerd sorteercentrum

Het nieuwe sorteercentrum speelt daarbij een belangrijke rol, legt een woordvoerster uit. Robotarmen leggen de pakketten op de band van de sorteermachine. Dat is in de 26 reguliere centra lastiger, omdat daar pakketten van alle maten en vormen voorbijkomen. Die moeten daarom handmatig op de sorteerband worden gelegd. Vervolgens worden ze automatisch in tassen voor de juiste regio gedaan.

Door de kleinere pakketten te scheiden van de grotere, speelt PostNL bij zijn bestaande sorteercentra capaciteit vrij. Deze pakketjes, die goed zijn voor zo’n 40 procent van de totale pakkettenstroom, worden voortaan vanuit Nieuwegein naar de andere centra gestuurd. Daar worden ze door de bezorgers ingeladen.

Volgens PostNL heeft de nieuwe aanpak voor de pakketbezorgers een groot voordeel. Zij hoeven maar één label op de tas te scannen, in plaats van alle pakketjes afzonderlijk.

De maximale capaciteit van dit gerobotiseerde sorteercentrum staat gelijk aan de capaciteit van vijf normale sorteercentra. Precieze aantallen pakketten die dagelijks door het sorteercentrum gaan, wil het bedrijf niet geven. Wel is duidelijk dat PostNL in het sorteercentrum minder personeel hoeft in te zetten. Op de Nieuwegeinse locatie werken ongeveer vijftig mensen, in een regulier sorteercentrum zijn dat tussen de 350 en 400 medewerkers.