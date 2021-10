Raad Meppel akkoord met tijdelijke opvang 98 vluchtelingen

De gemeenteraad van het Drentse Meppel heeft donderdagavond unaniem ingestemd met de tijdelijke komst van maximaal 98 vluchtelingen. Ze worden per half november opgevangen op een boot die door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wordt geregeld en betaald. De noodopvang blijft tot uiterlijk 1 april 2022 in bedrijf en dient ter ontlasting van het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel.

Burgemeester Richard Korteland van Meppel sprak van “een noodsituatie” en een “drama” bij het COA bij de bespreking van het voorstel. “Als mensen in nood zijn in dit land en op karton slapen, roept dat bij mij de vraag op hoe ik zelf behandeld zou willen worden.” Hij benadrukte dat inwoners per brief zijn geïnformeerd over de komst van de opvang en ze kunnen de gemeente bellen voor vragen die ze hebben. Rondom de boot komt 24 uur per dag bewaking, aldus Korteland.

De druk op de asielopvang is hoog, het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. Vanaf de aanmelding in Groningen moeten asielzoekers worden doorgeplaatst naar andere centra in het land, maar door een gebrek aan plekken en het woningtekort in Nederland, waardoor er te weinig woningen zijn voor onder meer statushouders, stokt die doorstroom. Om te voorkomen dat mensen in tenten opgevangen moeten worden, is aan burgemeesters gevraagd noodopvangplekken te creëren. Het COA verwacht per november 3000 nieuwe opvangplekken te hebben.