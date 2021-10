Máxima ontmoet wereldleiders bij G20-bijeenkomst in Rome

Koningin Máxima heeft zaterdag wereldleiders zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Britse premier Boris Johnson gesproken bij een bijeenkomst rond de G20-top in Rome.

Máxima organiseerde samen met de Italiaanse premier Mario Draghi een bijeenkomst over het ondersteunen van kleine bedrijven en bedrijven die gerund worden door vrouwen. Ze gaf een korte toespraak waarin ze oplossingen aandroeg voor het duurzamer en weerbaarder maken van deze bedrijven.

Ze is op de top aanwezig in haar functie namens de Verenigde Naties van speciale pleitbezorger voor inclusieve financiering. De koningin zet zich onder meer in voor toegankelijkheid van financiële diensten voor iedereen.

Het is volgens de koningin belangrijk om te denken aan financieringen die voor iedereen toegankelijk zijn. Dit zou bijvoorbeeld bedrijven kunnen helpen die bij een bank geen lening kunnen krijgen. Ook vraagt ze aandacht voor de scholing van werknemers zodat zij goed inzetbaar blijven en ze noemde het belang van digitalisering.

Máxima heeft nog een aantal andere afspraken op het programma staan in Rome. Zo heeft ze onder meer overleggen met regeringsvertegenwoordigers van landen over het verbeteren van toegang tot financiële diensten.