GGD: boosterprik 80-plussers in december snelst mogelijke optie

Het toedienen van boostervaccinaties voor 80-plussers kan niet eerder dan vanaf 6 december, stelt de koepelorganisatie van de gezondheidsdiensten GGD GHOR Nederland. Die datum is de snelst mogelijke optie, zegt een woordvoerster van de organisatie. Bovendien krijgen veel ouderen ook een griepprik in november en er moet twee weken tussen de verschillende vaccinaties zitten.

In de leeftijdsgroep 80-plussers gaat het om bijna 900.000 mensen. De GGD’en bereiden zich al langere tijd voor op “meerdere scenario’s” voor het toedienen van de boosterprik, maar het organiseren ervan kan pas sinds het advies van de Gezondheidsraad en het kabinetsbesluit worden afgerond, aldus de woordvoerster. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verstuurt eind november de uitnodigingen aan de mensen die als eerste voor de extra prik in aanmerking komen.

Naast de oudste ouderen kunnen ook bewoners van zorginstellingen zonder medische dienst (zo’n 110.000 mensen) en niet-mobiele thuiswonende ouderen (zo’n 35.000 mensen) met voorrang een boosterprik krijgen via de GGD. Voor deze groepen wordt dat januari, aldus de koepelorganisatie. Vanaf die maand kunnen ook mensen van 60 tot en met 79 jaar zo’n extra prik krijgen. Bewoners van zorginstellingen m├ęt medische dienst worden door de instellingsarts geprikt.

Ook zorgmedewerkers die in direct contact staan met coronapati├źnten en zorgmedewerkers uit de langdurige zorg krijgen voorrang in de boosterprikcampagne, maar wanneer deze mensen worden geprikt is nog niet duidelijk. Zorgminister Hugo de Jonge zei tijdens de persconferentie over het coronavirus dinsdagavond dat zorgmedewerkers de boosterprik “zo snel mogelijk” aangeboden krijgen.

De Oost-Nederlandse zorgorganisatie Sensire zei woensdag in De Gelderlander dat de boosterprik al eerder dan december aan ouderen gegeven moet worden, maar ouderenbond ANBO vindt het niet problematisch dat het nog een aantal weken duurt. “Ik had zelf ook al gedacht dat het wel begin december zou worden”, aldus een woordvoerster. Ook brancheorganisatie voor de ouderenzorg ActiZ stelt niet dat de prik te laat komt. “We volgen de expertise van het RIVM en het ministerie.”

De boosterprik is bedoeld om de bescherming tegen het coronavirus te verstevigen. De bescherming van de vaccins tegen onder meer ziekenhuisopname daalt nog niet sterk, maar het kabinet wil de boosterprik al wel “uit voorzorg” gaan toedienen, zo stelde minister De Jonge tijdens de persconferentie.