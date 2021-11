De Jonge: geen ‘Italiaanse toestanden’ met coronapas

De vrees voor “Italiaanse toestanden” als de coronapas straks ook op de werkvloer kan worden gevraagd, is onterecht. Dat zegt althans zorgminister Hugo de Jonge in de Tweede Kamer. Voor sectoren (zoals de horeca) waar nu al een coronatoegangsbewijs (CTB) wordt gevraagd, wordt de pas mogelijk verplicht. Maar voor andere branches krijgen werkgevers slechts de mogelijkheid de QR-code van werknemers te vragen.

“Ik hoor weleens over Italiaanse toestanden dat je personeel zou weglopen omdat je coronatoegangsbewijzen gebruikt”, zegt de demissionaire bewindsman. “Dat is niet het geval, omdat we het facultatief ter beschikking willen stellen, maar niet de verplichting willen aanbrengen.” In het inzetten van de coronapas op de werkvloer “zitten natuurlijk ook allemaal gradaties”, volgens De Jonge.

Werknemers worden sowieso al gevraagd voor het grootste deel thuis te werken. Maar “niet in alle bedrijfstakken kan dat. En toch rust op de werkgever wel degelijk de verplichting om een veilige werksituatie te regelen”, zegt De Jonge. Een baas kan er ook voor kiezen om medewerkers een mondkapje te laten dragen of afstand te laten houden. “Als een werkgever, in overleg met zijn werknemers, tot andere maatregelen komt die leiden tot een veilige werkvloer, nou, prima, doen! Maar we willen het wel mogelijk maken.”

Het kabinet gaat nog kijken hoe het voorstel precies wordt ingevuld en wat het bijvoorbeeld betekent voor de zorg. Voor het wetgevingstraject is relatief veel tijd nodig, denkt De Jonge. Bewindspersonen praten de komende tijd uitvoerig met werkgeversorganisaties, bonden en deskundigen op het gebied van persoonsgegevens. Het is volgens de minister ook belangrijk dat de maatregel “proportioneel” is.