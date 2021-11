Ministerie van Rutte gaat officieel niet tijdelijk naar Catshuis

Het ministerie van Algemene Zaken verhuist toch niet tijdelijk naar het Catshuis. In de tuin van de ambtswoning zou een tijdelijk kantoor worden gebouwd om onderdak te bieden aan het departement van de premier, omdat het Binnenhof wordt verbouwd. Maar nadat de Haagse gemeenteraad deze zomer tegen het verlenen van een vergunning had gestemd, is het Catshuis definitief geen optie meer, laat staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) weten aan de Kamer.

Het ministerie moet tijdelijk weg van het Binnenhof, waaraan het gevestigd is, wegens de grootschalige verbouwing daarvan. Dat het departement niet naar het Catshuis verhuist, zal de opknapbeurt van het Binnenhof vertragen, verwacht Knops. Algemene Zaken en het Rijksvastgoedbedrijf (dat gaat over de beheer en de instandhouding van overheidsgebouwen) hopen intussen “een balans te vinden tussen de werkzaamheden van het ministerie en de voortgang van de renovatie op het Binnenhof”.

Knops voerde de afgelopen tijd gesprekken met de gemeente, waaruit is gebleken dat zij de vergunning zou weigeren, “ondanks dat er op dit moment geen juridische beletselen lijken”. Daarom zijn er alternatieven gezocht voor het onderkomen van het ministerie van Algemene Zaken. “De uitkomst van de analyse is dat de tijdelijke huisvesting op het Catshuis als optie komt te vervallen en dat het ministerie van Algemene Zaken elders in de rijksvastgoedportefeuille zal worden ondergebracht.” Wat uiteindelijk het nieuwe onderkomen van het departement wordt, is nog niet bekend.

Wanneer het departement zijn intrek zal nemen in een ander gebouw, is eveneens ongewis. De tijdelijke huisvesting van het ministerie van premier Mark Rutte zou oorspronkelijk eind dit jaar al gereed zijn.