Medewerkers Brabants ziekenhuis mogen werken na coronabesmetting

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zegt in “zeer incidentele gevallen” medewerkers die besmet zijn met corona toch te laten doorwerken, als anders bepaalde zorg in het gedrang komt. Het ziekenhuis reageert op een artikel in het Brabants Dagblad van maandag. De krant schrijft dat een radioloog van het ziekenhuis na een positieve coronatest toch doorwerkt.

Het ziekenhuis bevestigt de casus niet expliciet, maar meldt in een verklaring wel dat medewerkers met een coronabesmetting in sommige gevallen toch door mogen werken “omdat het uitvallen van de desbetreffende persoon ervoor zorgt dat wij bepaalde noodzakelijke zorg niet meer kunnen voortzetten”. Voorwaarde is wel dat de veiligheid van patiënten en medewerkers gegarandeerd is. “Bijvoorbeeld als er sprake is van een laag besmettingsrisico en iemand in volledige afzondering zijn/haar werk kan doen.”

“Onlangs hebben wij deze keuze moeten maken”, aldus het ziekenhuis. “In deze specifieke situatie hadden we anders moeten ingrijpen in het borstkankerprogramma en afspraken met patiënten moeten afzeggen.” Daarom is het ziekenhuis afgeweken van de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die voorschrijven dat iemand die positief getest is thuis moet blijven.

“Er was hier sprake van laag besmettingsrisico en er is in volledige afzondering gewerkt”, aldus het ziekenhuis. “Onder deze voorwaarden mag iemand die onmisbaar is voor de continuïteit van zorg komen werken. Uiteraard alleen met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een medisch mond-neusmasker.” Het is niet duidelijk of de radioloog in kwestie gevaccineerd is.

In het Brabants Dagblad meldt een anonieme medewerker van het ziekenhuis zich onveilig te voelen, omdat de besmette radioloog doorwerkt. Het ziekenhuis laat weten het “vervelend” te vinden “dat medewerkers zich in dit geval onveilig hebben gevoeld. De veiligheid van onze medewerkers én onze patiënten staat te allen tijde voorop. We besteden hier vandaag op de afdeling opnieuw aandacht aan.”