Minister De Bruijn naar klimaattop in Glasgow

Demissionair minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is maandag en dinsdag bij de klimaattop van de Verenigde Naties in het Schotse Glasgow. Hij zal het hier onder meer hebben over klimaatfinanciering.

Tijdens de klimaattop in Kopenhagen in 2009 beloofden de rijke landen de arme landen te helpen met de strijd tegen klimaatverandering. Vanaf 2020 zou jaarlijks 100 miljard dollar extra hiervoor worden vrijgemaakt. De belofte blijft tot dusver steken op zo’n 80 miljard. En volgens de VN is nog veel meer geld nodig de komende jaren.

De Bruijn vindt de regels over klimaatfinanciering niet helder. Hij wil in Glasgow proberen hier meer duidelijkheid over te krijgen. De Nederlandse bijdrage aan het klimaatgeld komt voor een flink deel uit de private sector, veel meer dan in andere landen. Verder heeft de bewindsman een sessie met inheemse stammen uit het Amazonegebied die enorm veel last hebben van ontbossing. Ook heeft hij een gesprek met jongeren.

De top is inmiddels een week bezig en de successen zijn beperkt. Op de klimaattop in Parijs in 2015 werd afgesproken alles in het werk te stellen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden en bij voorkeur tot 1,5 graad. De Britse gastheer wil tijdens deze top de deelnemende landen zo ver te krijgen dat ze het streven van maximaal 1,5 graad opwarming onderschrijven.