Verdachte zwijgt over vergismoord in buurtcentrum en liquidatie

Verdachte Randall D. (40) wil niets verklaren over zijn vermeende betrokkenheid bij de vergismoord op de onschuldige 17-jarige stagiair Mohammed Bouchikhi en de liquidatie van Lucas Boom. D. beriep zich donderdag tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Amsterdam op zijn zwijgrecht.

D. werd in juni aangehouden op CuraƧao voor de veelbesproken vergismoord in januari 2018. Bij de schietpartij in een buurtcentrum in de wijk Wittenburg in Amsterdam raakten ook twee andere personen gewond. Daarnaast verdenkt het Openbaar Ministerie D. van betrokkenheid bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Lucas Boom in juni 2015 in Zaandam, waarvoor hij vorige maand in zijn cel is aangehouden. “Zeer ernstige levensdelicten, waarbij twee doden en twee zwaargewonden zijn gevallen. De impact is tot op de dag van vandaag voelbaar”, zei de officier van justitie.

De dood van Bouchikhi leidde tot een grote schok. “Er waren kinderen aanwezig, er werden spelletjes gespeeld. De ongedwongen sfeer slaat om in een verschrikkelijke nachtmerrie als om 19.10 uur twee gemaskerde mannen het buurthuis binnenvallen met een kalasjnikov en een handvuurwapen en beginnen te schieten. Er ontstond chaos en paniek”, aldus de officier.

Bouchikhi lag op zijn buik, in een poging zich te verstoppen. Hij werd van zeer dichtbij meerdere malen beschoten. “Hij is door een wrede misdaad om het leven gekomen. Het leidde tot onbeschrijflijk verdriet”, zei de officier.

Volgens het OM was Emylio G. (28) de tweede schutter in het buurthuis, de man met de kalasjnikov. G. zit een gevangenisstraf uit van zestien jaar voor een poging tot liquidatie in 2018.

Het OM baseert zich in de zaken tegen D. onder meer op nieuwe verklaringen van anonieme getuigen en afgeluisterde gesprekken.

Op 28 januari 2022 houdt de rechtbank een zogenoemde regiezitting, waarin ook de overige verdachten van de liquidatie van Lucas Boom aan bod komen. Boom (43) werd destijds voor de ogen van tientallen basisschoolleerlingen doodgeschoten in een woonwijk. Hij had 25 schotwonden en is in hart en longen geraakt. “Hij had geen schijn van kans”, zou D. tegen een anonieme getuige hebben gezegd. Het ging volgens deze getuige om een betaalde klus. De schutters vluchtten in een bestelbus die brandend werd teruggevonden in Amsterdam-Noord.

D. blijft tot de volgende zitting vastzitten voor de vergismoord. Een verzoek van zijn advocaat het voorarrest op te heffen wees de rechtbank af.