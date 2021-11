Ruim 3 miljoen kijkers zien Oranje WK-ticket grijpen

Gemiddeld hebben ruim 3 miljoen tv-kijkers dinsdag gezien hoe het Nederlands elftal zich plaatste voor het WK in Qatar. Zij zagen hoe Noorwegen in een zenuwslopende laatste kwalificatiewedstrijd werd verslagen met 2-0. In totaal keken bijna 5 miljoen mensen minstens een minuut, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Het voetbalduel, dat werd uitgezonden op NPO 3, was daarmee verreweg het best bekeken programma van de dag. Hello Goodbye op NPO 1 was primetime het best bekeken alternatief met een score van 833.000 kijkers. De Rijdende Rechter, ook NPO 1, werd door 810.000 mensen gezien.

RTL 4 wist op primetime maar net boven het half miljoen uit te komen: Bureau Hofstad trok 522.000 kijkers. SBS6 bleef daaronder met Steenrijk, Straatarm (487.000) en De Laatste Vraag (275.000).