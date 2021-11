Zaak jonge Mallorca-verdachte niet achter gesloten deuren

De rechtbank in Lelystad is woensdagochtend begonnen met de eerste openbare zitting rond het uitgaansgeweld op Mallorca. Dat kostte de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen in juli het leven.

Een van de vijf verdachten, de 19-jarige Kaan B. uit Hilversum, heeft de rechtbank tijdens een besloten deel van de zitting verzocht zijn zaak achter gesloten deuren te behandelen en af te splitsen van de andere zaken, vanwege zijn privacy. Zijn verzoek is afgewezen, zo maakte de voorzitter van de rechtbank bij aanvang van het openbare deel van de zitting bekend. “Openbaarheid van strafzittingen staat voorop”, legde de voorzitter uit. “Het moet voor het publiek controleerbaar zijn wat in de rechtbank gebeurt.”

B. wordt onder meer verdacht van een poging tot doodslag bij het eerste incident bij een café aan de boulevard in de badplaats El Arenal, voorafgaande aan de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman. Bij café De Zaak zou B. met vier andere Hilversumse jongeren om 01.45 uur een ander slachtoffer hebben geslagen en geschopt, terwijl het slachtoffer al op de grond lag. Een ander liep bij dit incident een gebroken neus op.

Heuvelman werd op 14 juli rond 02.15 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van badplaats El Arenal op het Spaanse eiland. Hij belandde bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Het slachtoffer uit Waddinxveen overleed op zondag 18 juli aan zijn verwondingen.

Er staan vijf verdachten terecht, maar er zitten voorlopig slechts vier in de zaal. Verdachte Mees T. (18) is nog niet in de zaal verschenen. Zijn advocaat verzocht de rechtbank bij aanvang van de zitting om de rechtbanktekenaars uit de zaal te weren. Ze wil voorkomen dat getuigen door rechtbanktekeningen worden beïnvloed. Ze wil ook voorkomen dat getuigen tijdens deze inleidende zittingen “worden gevoed door inhoudelijke informatie.”