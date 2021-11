12 ziekenhuizen kunnen kritieke planbare zorg niet tijdig bieden

Twaalf Nederlandse ziekenhuizen kunnen momenteel de zogenoemde ‘kritieke planbare zorg’ niet of niet altijd binnen zes weken leveren, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa baseert zich op gegevens van 74 ziekenhuizen, verspreid over het land.

Een week geleden konden nog negen ziekenhuizen kritieke planbare zorg niet of niet altijd meer tijdig leveren.

Kritieke planbare zorg is zorg die binnen zes weken moet worden uitgevoerd, om schade aan de gezondheid van de patiënt te voorkomen. Het kan gaan om bijvoorbeeld mensen bij wie darmkanker is geconstateerd en die binnen afzienbare tijd een operatie moeten ondergaan. De autoriteit kan niet zeggen welke ziekenhuizen de kritieke planbare zorg niet allemaal meer op tijd kunnen leveren.

In 45 ziekenhuizen kan sowieso niet alle planbare zorg meer worden geleverd. Ook dat is een toename in vergelijking met een week geleden, toen het nog om 31 ziekenhuizen ging. De NZa kreeg hierover gegevens van 73 ziekenhuizen.

De meeste ziekenhuizen geven volgens de NZa verder aan geen inhaalzorg meer te kunnen leveren. Inhaalzorg is zorg die eerder tijdens de coronacrisis is uitgesteld en alsnog moet worden geleverd. Op dit moment gebeurt dat nog in slechts zeven ziekenhuizen.

De regio Limburg is momenteel een van de zwaarst door corona getroffen regio’s. Vorige week gaven Limburgse ziekenhuizen in een brief aan coronaminister Hugo de Jonge al aan dat ze de verdere toestroom van coronapatiënten niet meer goed aankunnen. “Limburg stevent af op een zorginfarct”, schreven de ziekenhuizen toen al.

Volgens een woordvoerder van het Netwerk Acute Zorg Limburg zijn er op dit moment evengoed geen ziekenhuizen in zijn regio die de kritieke planbare zorg niet tijdig meer kunnen leveren. Het lukt volgens hem nog met “maximale inzet”, maar ziekenhuizen zitten “er wel tegenaan”, zegt hij over het afschalen van de kritieke planbare zorg.