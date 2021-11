Van Engelshoven tegen student: laat je vaccineren en doe zelftest

Iedere student zou zich moeten laten vaccineren en regelmatig gebruik moeten maken van de gratis verstrekte zelftesten. Die oproep deed demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) tijdens een debat in de Tweede Kamer. Samen met het in acht nemen van de basisregels tegen corona, zoals het regelmatig handen wassen en afstand houden, zijn het de belangrijkste maatregelen om het onderwijs open te houden, aldus de minister.

Het kabinet wil het onderwijs koste wat kost openhouden. De mentale gezondheid van leerlingen en studenten komt onder druk te staan als scholen sluiten en de achterstanden nemen toe. Mogelijk wordt de coronapas ingevoerd in het mbo of het hoger onderwijs, om zo het aantal besmettingen daar tegen te gaan. Van Engelshoven noemt dit “een nare maatregel”, maar is wel bereid die te nemen als “laatste middel”.

Demissionair onderwijsminister Arie Slob, verantwoordelijk voor basis- en voortgezet onderwijs, schreef eerder donderdag op Twitter “de vinger aan de pols” te houden wat betreft besmettingen op de basisschool en het middelbaar onderwijs. Die lopen daar hard op. De afgelopen week testten bijna 10.000 kinderen positief, aldus het RIVM dinsdag. Dat is een stijging van 85 procent ten opzichte van een week eerder. Slob schreef “ervan overtuigd” te zijn dat de scholen verantwoord open zijn. “De meeste leraren zijn gevaccineerd en leerlingen worden over het algemeen niet zo ziek”, aldus de minister.