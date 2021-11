Bijna 350 coronapatiënten opgenomen op verpleegafdelingen

Afgelopen etmaal werden er 349 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen, het hoogste aantal sinds 29 december vorig jaar. Op de intensive cares werden 51 patiënten met Covid-19 opgenomen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal liggen er in de ziekenhuizen nu 2540 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 6 mei. Vergeleken met precies een jaar geleden liggen er nu 572 coronapatiënten, ofwel bijna 30 procent, meer in de ziekenhuizen.

Sinds maandag nam de totale ziekenhuisbezetting met 110 Covidpatiënten toe. Op de intensive cares steeg het aantal mensen met corona dinsdag met 18 tot 488. Eind mei lagen er voor het laatst zoveel mensen op de ic’s. Als de huidige toestroom doorzet liggen er waarschijnlijk deze week nog meer coronapatiënten op de ic’s dan een jaar geleden.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal Covidpatiënten dinsdag toe met 92 tot 2052. Meer dan 2000 mensen met corona op deze afdelingen is sinds begin januari niet meer voorgekomen. Het LCPS verwacht niet dat het aantal Covidpatiënten in de ziekenhuizen op korte termijn afneemt. Om de druk op de zorg te ontlasten worden er dinsdag de eerste twee coronapatiënten overgebracht naar ziekenhuizen in Duitsland.