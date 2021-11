Leerkracht moet lessen thuis voorbereiden en online vergaderen

Het onderwijs gaat gewoon door, maar leerkrachten gaan diverse aangescherpte coronamaatregelen zeker merken in hun dagelijkse werk. Zo is het vanaf nu de bedoeling dat leerkrachten hun lesvoorbereidingen thuis gaan doen, legt een woordvoerster van de PO-Raad uit. Ook samen koffiedrinken in de lerarenkamer is niet meer de bedoeling. De sectororganisatie voor het basisonderwijs is druk bezig de protocollen aan te passen.

De aanpassingen volgen op een “extra uitwerking” van de basismaatregelen in het onderwijs, zoals minister Hugo de Jonge het noemt. Leerlingen blijven gewoon les krijgen op school, want dat is “het allerbeste voor hun ontwikkeling”, schrijf hij. Alle andere werkzaamheden, waarvoor het personeel niet per se op school hoeft te zijn, moeten vanaf nu thuis worden gedaan. Ook studiedagen en vergaderingen moeten online worden gehouden om de kans op verspreiding van het virus te verkleinen.

“Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen op school moeten zijn”, luidt het nieuwe uitgangspunt.

Volwassenen moeten net als in de rest van de samenleving weer 1,5 meter afstand van elkaar houden op scholen. Sinterklaas- en kerstvieringen moeten “zonder externen” worden gehouden. Ouders of andere familieleden zijn sowieso in principe niet meer binnen welkom, “tenzij het niet anders kan”.

Wat hetzelfde blijft, is het zogeheten snottebellenbeleid. Kinderen met een milde verkoudheid mogen naar school, maar als ze veel hoesten, benauwd raken of koorts hebben, moeten ze thuisblijven. Dat moet sinds vorige week vrijdag ook weer als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet met het coronavirus.

Verder krijgen medewerkers van basisscholen én zowel de leerkrachten als de leerlingen in het voorgezet onderwijs “het dringende advies” om twee keer per week uit voorzorg een zelftest te doen. Scholen kunnen die gratis aanvragen.

Als scholen willen, mogen ze in overleg met de medezeggenschapsraad zelf meer maatregelen nemen, aldus de PO-Raad. “Denk hierbij aan het aangeven van looproutes in de school of het aanhouden van gespreide pauzes.”