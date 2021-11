Ziekenhuizen begonnen met boostervaccinaties voor zorgpersoneel

Ziekenhuizen zijn begonnen met het inenten van zorgpersoneel met de boosterprik. “We zijn dinsdagmorgen gestart met het boosteren van onze medewerkers”, zegt een woordvoerder van Maastricht UMC+.

Ongeveer 4500 medewerkers van het Maastrichtse academische ziekenhuis kregen een uitnodiging. Daarvan hebben zich tot nu toe zo’n 3000 mensen aangemeld. Het is bedoeling dat het zorgpersoneel de komende week de boosterprik heeft gekregen.

Bij het Brabantse Bravis, met ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Roosendaal, worden dinsdag de eerste 684 prikken gezet. Vorige week kregen zo’n 2000 medewerkers een uitnodiging. “Daarvan hebben zich tot nu toe 1900 aangemeld. Voor 5 december zou iedereen de boosterprik gehad moeten hebben”, aldus een woordvoerder.

Ook het Amsterdam UMC is dinsdag gestart met de extra inentingen. Het ziekenhuis verwacht dat het prikken van zorgpersoneel nog tot 8 december gaat duren. Het Erasmus MC in Rotterdam begint zaterdag. Daar was meer tijd nodig om de prikkers en uitnodigingen te regelen. Het Rotterdamse medisch centrum denkt ongeveer drie weken nodig te hebben voor de operatie.

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge maakte eerder bekend dat ziekenhuizen afgelopen vrijdag konden beginnen met de eerste boosterprikken. Eerst was de bedoeling om dat pas vanaf begin december te doen, maar dat leidde tot gefronste wenkbrauwen in zowel de Tweede Kamer als in de zorg.