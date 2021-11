Iets minder coronapatiënten op verpleegafdelingen, meer op ic’s

Het aantal mensen dat met een corona-infectie is opgenomen in een ziekenhuis is afgelopen etmaal met 10 gestegen naar 2545 patiënten, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal opgenomen patiënten op de verpleegafdelingen nam iets af, het aantal patiënten op de ic’s nam juist verder toe.

Zorgverleners op de intensive cares behandelen momenteel 530 Covidpatiënten, een stijging van 25 patiënten ten opzichte van 24 uur geleden. Er liggen donderdag voor het eerst meer coronapatiënten op de ic’s dan een jaar geleden. Op 25 november 2020 werden er 529 mensen met een corona-infectie geholpen op een intensive care.

Er werden de afgelopen 24 uur 49 nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen. Doordat er ook mensen overleden of de intensive care-afdelingen mochten verlaten, nam het totaal aantal patiënten minder snel toe.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 2015 coronapatiënten. Dat zijn er 15 minder dan een dag geleden. Ook van dinsdag op woensdag nam het aantal opgenomen coronapatiënten op de verpleegafdelingen al af, toen met 22 patiënten.

Afgelopen etmaal werden 304 nieuwe patiënten op de verpleegafdelingen opgenomen, maar doordat er meer mensen werden ontslagen, overgeplaatst of overleden, daalde de totale bezetting in de klinieken toch.

Het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen en klinieken blijft onverminderd hoog. Ter vergelijking: precies een maand geleden werden er 73 nieuwe coronapatiënten in de klinieken opgenomen en 19 op de ic’s. Eind september ging het dagelijks om enkele tientallen nieuwe opnames op de verpleegafdelingen en minder dan 10 nieuwe mensen op de ic’s.

Om ziekenhuizen te helpen, worden coronapatiënten onderling verspreid. Sinds deze week gaan er ook weer patiënten naar Duitsland. Donderdagochtend zou voor het eerst weer een coronapatiënt per helikopter naar een ziekenhuis bij de oosterburen worden vervoerd, maar het toestel moest ter hoogte van Apeldoorn keren vanwege mist. Dat meldt een woordvoerder van het ziekenhuis Zuyderland, vanwaar de patiënt zou worden vervoerd. Mogelijk lukt het later op de dag alsnog de patiënt te verplaatsen. Afgelopen dagen werden telkens twee patiënten per dag naar een Duits ziekenhuis gebracht, met speciaal ingerichte ambulance.