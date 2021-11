Javier Guzman neemt vrijdag alvast oudejaarsconference op

Cabaretier Javier Guzman neemt vrijdagavond al een voorlopige versie van zijn oudejaarsconference op. De komiek doet dat in verband met de dreigende nieuwe coronamaatregelen waar het demissionaire kabinet zich vrijdag over uitlaat. Dat heeft Comedy Central, dat de show op 29 december uitzendt, donderdag laten weten.

Guzman speelde vorige jaar noodgedwongen zijn oudejaarsconference zonder publiek. “Cabaret is echt een kunstvorm waarbij interactie belangrijk is”, stelt een woordvoerder. “Op deze manier wil hij dat dit jaar voorkomen.” Guzman speelt de show vrijdagavond in Theater Diligentia in Den Haag.

Cabaretiers Peter Pannekoek en Najib Amhali, die de oudejaarsconferences voor de NPO en SBS verzorgen, laten weten eerst de persconferentie vrijdag af te wachten voordat zij alternatieve scenario’s voor de uitzending gaan onderzoeken. Cabaretier Guido Weijers liet eerder al weten af te zien van zijn eindejaarsshow voor RTL, omdat hij genoeg had van alle onzekerheid rond de theaters.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet behalve de horeca en niet-essentiƫle winkels ook culturele instellingen zoals theaters, bioscopen en concertzalen van 17.00 uur tot 05.00 uur te sluiten. De persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zal vrijdag uitwijzen of dat advies wordt overgenomen.

BNNVARA zond in 2020 een drie weken oude opname van de oudejaarsconference van Youp van ’t Hek uit, omdat op oudejaarsavond alle theaters gedwongen dicht waren. Guido Weijers speelde de voorstelling wel live, voor zijn eigen medewerkers.