Twee aanhoudingen voor doodschieten 20-jarige Rotterdammer

De politie in Rotterdam heeft twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar het doodschieten van een 20-jarige Rotterdammer op 11 oktober dit jaar. De twintiger kwam om nadat hij overvallers achterna was gegaan die een vriend van hem hadden bestolen. De verdachten zijn 18 en 23 jaar en komen eveneens uit Rotterdam.

Op de bewuste maandagavond vond iets na 22.00 uur een gewelddadige beroving bij een pinautomaat aan de Putsebocht in de Maasstad plaats. Daarbij werden klappen uitgedeeld, aldus de politie. Er waren meerdere mannen bij betrokken. Een aantal vluchtte in een auto, waarna vier mannen de achtervolging inzetten in een andere auto. Op de Schiltmanstraat werd rond 22.30 uur vanuit de eerste auto geschoten op de achtervolgers. Het slachtoffer werd geraakt en overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

De politie doet sindsdien met twintig rechercheurs onderzoek. Beelden in het programma Opsporing Verzocht leverden veel bruikbare tips op die onder andere hebben geleid tot de aanhouding van de Rotterdammers. De politie sluit nog meer aanhoudingen niet uit.