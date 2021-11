Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nadert piek vorige winter

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag met 73 gestegen tot 2845. Dat is nog net onder het hoogste niveau van de afgelopen winter. Die piek was op 5 januari, toen er 2890 coronapatiënten in de ziekenhuizen lagen.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), voorspelde maandag dat het aantal opgenomen patiënten deze week richting de 3000 gaat. Hij houdt er rekening mee dat het aantal opgenomen patiënten nog zeker een week blijft stijgen.

Eén jaar geleden waren aanzienlijk minder coronapatiënten dusdanig ziek dat ze opgenomen moesten worden. Toen, op 30 november 2020, lagen 1721 coronapatiënten in de ziekenhuizen, ruim 1100 minder dan nu. De intensive cares telden toen ruim 100 patiënten minder dan nu.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 2250 coronapatiënten, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 41 meer dan maandag. Het gaat om het hoogste aantal sinds half april vorig jaar, tijdens de eerste coronagolf.

Op de ic’s nam het aantal mensen met Covid-19 afgelopen etmaal toe met 32 tot 595. In de afgelopen 24 uur werden op de verpleegafdelingen 339 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de ic’s werden 47 mensen opgenomen.