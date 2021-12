Kamp botst met Kamer over onderzoek illegaal data verzamelen

Demissionair minister Henk Kamp van Defensie wil geen onafhankelijk onderzoek instellen naar het illegaal verzamelen van gegevens door een onderdeel van de landmacht. De Tweede Kamer had hier eerder om gevraagd. “Ik wil alsnog een onderzoek”, maakte Salima Belhaj (D66) duidelijk in een debat donderdag.

Vorig jaar kwam naar buiten dat een experimenteel onderdeel van de landmacht (het Land Information Manoeuvre Centre – LIMC) op grote schaal informatie verzamelde op onder meer sociale media in verband met de coronacrisis. Er werden onder anderen activisten gevolgd die zich kritisch tegen het beleid uitlieten. Bij deze activiteiten overtrad het LIMC de privacywetgeving. Juristen hadden daarvoor gewaarschuwd. De voorganger van Kamp heeft hiervoor excuses aangeboden aan de Kamer.

Kamp stuurde een ‘tijdslijn’ van 170 pagina’s met documenten naar de Kamer. Hij dacht hiermee aan de wens van de Kamer te voldoen en het zelfs nog beter te doen. De minister vindt “met overtuiging” dat hij hiermee recht heeft gedaan aan de motie die was ingediend door Belhaj.

“Dit is toch geen manier van doen”, reageerde Belhaj. Ze houdt vast aan uitvoering van haar motie. Ook andere partijen schoot het antwoord van Kamp in het verkeerde keelgat. Volgens Derk Boswijk (CDA) zou het goed zijn als er toch een extern onderzoek komt “om alle schijn weg te houden”. Ook SP en en PVV vinden dat.

De minister erkent dat er wat is misgegaan. Een minister biedt niet zomaar excuses aan, aldus Kamp. Maar hij ziet het nut van een nieuw onderzoek niet in. Volgens hem heeft de Kamer alle relevante informatie met onderliggende documenten gekregen en is er uitgebreid over gedebatteerd. Ook is de positie van privacyfunctionarissen en juristen binnen het ministerie versterkt. “Je kunt het wel door een ander, een externe, laten opschrijven, maar dat heeft volgens mijn overtuiging geen meerwaarde.”

Volgens Kamp is het wel noodzakelijk dat de krijgsmacht de mogelijkheid krijgt om in Nederland op legale wijze informatie van openbare bronnen te verzamelen en te bewerken. Een werkgroep van Defensie kijkt nu hoe om moet worden gegaan met het verzamelen van deze informatie. Een externe partij onderzoekt intussen wat die informatiebehoefte is, welke knelpunten er zijn en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn. Kamp verwacht dat de onderzoeken medio volgend jaar klaar zijn.