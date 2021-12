Minister: advocaat moet meer meedenken over eigen integriteit

Sander Dekker vindt dat de advocatuur te weinig doet om beïnvloeding door zware criminelen tegen te gaan. De demissionair minister voor Rechtsbescherming verwacht meer zelfreflectie, zei hij in de Tweede Kamer. Daar werden vragen gesteld over de kritiek die advocaten hebben geuit op zijn voorstellen om het toezicht op de beroepsgroep aan te scherpen.

Dekker vindt dat er maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat het kan misgaan zoals gebeurd lijkt te zijn in de zaak rond Ridouan Taghi. De verdachte in het Marengo-proces onderhield in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught contact met zijn neef Youssef T. Dat mocht omdat die advocaat is. De raadsman werd na enkele maanden zelf aangehouden op verdenking van deelneming aan een criminele organisatie.

Ingrijpen is nodig, “niet alleen omdat ik het een gevaar vind voor de veiligheid, maar ook omdat ik het heel slecht vind voor de advocatuur zelf”, zei Dekker. Een van de maatregelen die hij wil onderzoeken, is om advocaten alleen nog in duo’s toe te laten in de EBI. Onder anderen advocaat Peter Plasman uitte daar in het Advocatenblad kritiek op. Hij sprak eind vorige maand van een “motie van wantrouwen tegen de strafrechtadvocatuur”.

D66-Kamerlid Joost Sneller zei woensdag tegen Dekker op een principieel niveau “grote problemen” te hebben met het voorstel. Hij wees erop dat advocaten vrezen zo minder goed hun werk te kunnen doen, en dat daarmee de rechten van verdachten geschaad kunnen worden. Hij vroeg de minister het onderzoek naar het zogenoemde vierogenprincipe meteen te staken. Dat is Dekker niet van plan.

De minister vindt dat advocaten te makkelijk kritiek uiten en te weinig meedenken. “Je kunt wel zeggen: dit is maar één incident. Ja hallo, het is één incident in ons meest vergaande, hoogst beveiligde regime waar ook nog wel een en ander op het spel stond.” Hij mist vanuit de beroepsgroep “enige zelfreflectie”, terwijl de advocatuur juist zelf verantwoordelijk is voor het toezicht. Hij riep strafpleiters op om met suggesties te komen om herhaling in de toekomst te voorkomen.