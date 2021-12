Basisscholen krijgen zelftesten voor de leerlingen

De basisscholen krijgen vanaf maandag zelftests geleverd die ze aan kinderen in groepen 6, 7 en 8 kunnen geven. Het is de bedoeling dat zij zichzelf twee keer in de week testen op het coronavirus. Scholen hebben daarvoor ongeveer 1,2 miljoen tests per week nodig.

De basisscholen krijgen eerst zo’n 2,4 miljoen zelftests. Daarmee kunnen ze twee weken vooruit. Een tweede levering volgt voor de kerstvakantie, maar het is nog niet bekend hoeveel tests de scholen dan krijgen. Na de vakantie kunnen scholen zelf de tests bestellen die ze nodig hebben. Hier hoeven ze niet voor te betalen.

De zelftests moeten helpen om de coronagolf te remmen. Onder de mensen die positief testen, zijn relatief veel schoolgaande kinderen en hun ouders, en de besmettingen gebeuren relatief vaak op school. Daarom moeten kinderen en leraren ook mondkapjes dragen als ze door de gangen lopen.

In het middelbaar onderwijs kunnen scholen al zelftests aanvragen. Ook daar geldt nu het dringende advies dat alle leerlingen en docenten zichzelf twee keer in de week testen. Eerder gold deze oproep voor ongevaccineerden. In het voortgezet onderwijs zijn wekelijks ongeveer 2 miljoen testen nodig.