RIVM: ruim 100 Omikron-gevallen, aantal opnames kan stijgen

Meer dan honderd mensen in Nederland zijn positief getest op de Omikron-variant van het coronavirus. De virusversie zal in de komende weken leiden tot meer besmettingen, en daardoor kan het aantal ziekenhuisopnames weer gaan stijgen. Daarvoor waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut zegt dat de variant zorgen baart. ‘Omikron’ is in totaal 123 keer vastgesteld in Nederland. Daaronder zijn achttien mensen die op 26 november per vliegtuig aankwamen vanuit Zuid-Afrika, het land waar de nieuwe virusversie het eerst werd vastgesteld.

Tachtig mensen die positief testten op Omikron zijn onlangs in zuidelijk Afrika geweest. Drie anderen hebben contact gehad met iemand die de variant onder de leden heeft. Vijftien mensen hebben geen “directe of indirecte link” met zuidelijk Afrika. Dat betekent dat zij het op een andere manier moeten hebben opgelopen, wellicht binnen Nederland. Bij zeven mensen loopt het onderzoek naar de bron van hun Omikron-besmetting nog.

Het RIVM houdt er rekening mee dat Omikron de dominante variant in Nederland wordt. Dat is nu nog de Delta-variant, die goed is voor net geen 100 procent van alle positieve tests.