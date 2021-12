Coalitie trekt 1,25 miljard euro uit voor beheer infrastructuur

De nieuwe coalitie komt met 1,25 miljard euro per jaar om achterstallig onderhoud aan bruggen, snelwegen of het spoor in te halen. De infrastructuur in Nederland is verouderd en veel wegen of bruggen zitten aan het einde van hun levensduur.

Demissionair minister Barbara Visser (Infrastructuur) waarschuwde in oktober dat het tekort waarschijnlijk nog groter is. Mogelijk ligt het benodigde bedrag eerder rond de 2 miljard euro. Als dat geld er niet is, dan moet het komende kabinet scherpere keuzes maken waar wel en geen renovatie of vervanging voor komt.