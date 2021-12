PvdA-leider Ploumen mist ‘sociale en eerlijke keuzes’ in akkoord

PvdA-leider Lilianne Ploumen mist “socialere en eerlijkere keuzes” in het coalitieakkoord van de vier formatiepartijen. Een andere koers is volgens haar “nodig en mogelijk”. Liever ziet ze “hogere lonen, een hogere AOW en investeringen in de zorg”.

De PvdA zal haar oordeel over het aanstaande kabinet-Rutte IV bepalen op basis van het sociale beleid, vertelt de sociaaldemocraat op Twitter. Ze neemt het de vier partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie ook kwalijk dat er volgens haar steeds te laat wordt ingegrepen in de coronacrisis. “De coronacoalitie is het contact met de samenleving kwijt en heeft geen strategie om de pandemie het hoofd bieden.”

“Terwijl bij de coalitie applaus klinkt voor het bereikte akkoord, is het voor veel Nederlanders geen feestmaand”, vat Ploumen haar gevoelens samen.