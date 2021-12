Studentenbonden: te weinig compensatie voor leenstelsel

Studentenbonden maken zich “grote zorgen” over de compensatie voor studenten die onder het leenstelsel vielen. Daarom kondigen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United een protest aan op 5 februari. Volgens de bonden krijgen studenten onvoldoende compensatie voor de schulden die ze onder het leenstelsel hebben opgebouwd.

Het leenstelsel wordt afgeschaft, zo staat in het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord. Studenten die onder het leenstelsel moesten lenen, krijgen compensatie in de vorm van korting op hun studieschuld of een studievoucher. Daarvoor wordt 1 miljard euro uitgetrokken door het nieuwe kabinet. Dat bedrag komt bovenop het huidige budget voor studievouchers.

Die voucher bestaat ook op dit moment al voor studenten die onder het leenstelsel vallen. Het bedrag van 2000 euro kunnen die studenten gebruiken voor bijvoorbeeld nascholing.

Volgens de LSVb betekent de compensatieregeling uit het coalitieakkoord dat studenten omgerekend 3000 euro terugkrijgen: 2000 euro uit de huidige voucherregeling en daarnaast komt de 1 miljard extra compensatie neer op 1000 euro per student, aldus de vakbond. “Dat bedrag is wat ons betreft te laag”, stelt LSVb-voorzitter Ama Boahene. “Met dat bedrag kun je nog niet eens twee jaar collegegeld betalen. En dat terwijl studenten soms tienduizenden euro’s schuld hebben opgelopen.” Ook na de compensatie komen ze daardoor alsnog in de problemen als ze bijvoorbeeld een huis willen kopen.”

Alina Danii Bijl, voorzitter FNV Young & United: “Een schuld van 50.000 euro is voor leenstelselstudenten geen uitzondering, terwijl studenten die net iets eerder of later zijn gaan studeren fors minder schuld hebben.” Studenten die onder het leenstelsel vielen verdienen dezelfde uitgangspositie als ze klaar zijn met hun studie als andere generaties, meent zij.

Op 5 februari wordt er geprotesteerd tegen de compensatieregeling. Boahene: “Studenten moeten volledig gecompenseerd worden voor de inschattingsfout van de overheid.”