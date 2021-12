VNCI: terecht veel aandacht voor klimaatverandering in akkoord

De impact van klimaatverandering op onze samenleving heeft terecht veel aandacht gekregen in het regeerakkoord. Dat laat de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) weten in een reactie. Het nieuwe kabinet belooft de komende tien jaar 35 miljard euro uit te trekken voor klimaatmaatregelen en de chemische industrie hoopt dat er ook flink wordt geïnvesteerd in de verduurzaming van die sector.

Het geld is onder andere bedoeld voor de aanleg van warmte-, waterstof- en elektriciteitsnetten. Ook staat in het coalitieakkoord dat er “bindende maatwerkafspraken” worden gemaakt met de tien tot twintig grootste uitstoters van broeikasgassen. Zo hoopt VNCI dat de industrie meer toegang krijgt tot hernieuwbare vormen van energie.

“Hierdoor kan de chemische industrie ook concrete toezeggingen doen om grote investeringen te realiseren, die leiden tot een CO2-neutrale en circulaire productie in 2050”, zegt VNCI-voorzitter Bernard Wientjes. “De industrie kan relatief snel grote stappen nemen, waardoor andere sectoren, bijvoorbeeld de gebouwde omgeving, meer tijd hebben om de transitie door te maken.”