GGD’en over boostercampagne: van ‘seinen op groen’ tot ‘uitdaging’

De GGD’en zijn verdeeld over de vraag in hoeverre het gaat lukken om alle volwassen Nederlanders op tijd een boosterprik te geven. Zo staan bij de GGD Hollands Midden “alle seinen op groen”, terwijl de GGD Rotterdam-Rijnmond het “een gigantische opgave” noemt.

Begin deze week kondigde demissionair coronaminister Hugo de Jonge aan dat alle volwassenen uiterlijk in de tweede helft van januari een boosterprik krijgen aangeboden. Eerder stond die deadline gepland voor maart. De GGD’en zetten verreweg de meeste boosterprikken.

“We kunnen niet garanderen dat het gaat lukken”, aldus een woordvoerster van GGD Rotterdam-Rijnmond over de deadline. Er worden mensen geworven via uitzendbureaus, maar ook zijn er contacten met onder meer het Rode Kruis, Defensie en onderwijsinstellingen. Het kan zijn dat mensen zich bij de speciale website voor reservisten hebben aangemeld, maar tegelijkertijd via bijvoorbeeld hun opleiding in contact komen met de GGD. Komende week worden er drie nieuwe priklocaties in de regio geopend.

Ook in Amsterdam melden verschillende mensen zich aan. “Zo willen bijvoorbeeld cateringmedewerkers van de RAI ook meehelpen,” aldus een woordvoerster. Het wordt volgens haar “een uitdaging” om de vaccinatiecampagne voor elkaar te krijgen. Of het gaat lukken is nog lastig te zeggen. “De piek van het aantal boosterprikken zal sowieso ook pas in het nieuwe jaar liggen.”

GGD Hollands Midden laat juist weten dat er voldoende locaties en personeel beschikbaar zijn. “Wij hebben de vacatures inmiddels offline gehaald vanwege het overweldigende aanbod”, aldus een woordvoerster. Ook de regio Drenthe heeft er vertrouwen in. Het aantal prikken per week wordt komende tijd opgehoogd van 27.000 naar 42.000. “Werknemers komen binnen via uitzendbureaus, maar we hebben ook goed contact met de huisartsen in de regio en er helpen acht militairen mee.” Voor de komende twee weken lukt het de regio sowieso om voldoende prikken te zetten, mogelijk is er vanaf januari meer hulp nodig.

De GGD’en Noord- en Oost Gelderland, Gelderland-Midden, Gooi en Vechtstreek en Groningen laten weten dat ze voldoende personeel hebben. In die laatste regio komen er twee nieuwe priklocaties bij. Momenteel kunnen er in Groningen zo’n 9800 prikken per dag worden gezet.

GGD GHOR Nederland liet eerder deze week weten dat er 9000 extra mensen nodig zijn voor de versnelling van de boostercampagne. Ook worden er komende tijd vijftien extra priklocaties geopend. De koepelorganisatie kan niet zeggen waar die locaties komen te staan. Ook Defensie heeft extra hulp aangeboden, maar onduidelijk is hoeveel militairen er in totaal extra worden ingezet komende tijd. Meerdere GGD-regio’s laten aan het ANP weten dat hulp van militairen vooralsnog niet nodig is.