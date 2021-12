Rutte: geen harde afspraken over man-vrouwverdeling nieuw kabinet

Het is niet zeker dat het nieuwe kabinet voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen bestaat. Dat zegt formateur Mark Rutte. Volgens hem zijn hier geen afspraken over gemaakt. “Ik heb geen bezwaar tegen een kabinet van alleen vrouwen. Het moeten uiteraard goede kandidaten zijn.”

Het huidige demissionaire kabinet waar Rutte leiding aan geeft, bestaat uit meer mannen dan vrouwen. Het nieuwe kabinet zal een “goede mix” worden van jong en oud, man en vrouw, autochtoon en allochtoon, stelde Rutte. Toch zijn ook daar “geen harde afspraken over gemaakt”. Het nieuwe kabinet zal wel diverser zijn, schatte Rutte in.

Rutte zei dat er “zonder twijfel” mensen uit het huidige kabinet zullen terugkeren. Hij sprak tegen dat het op die manier moeilijk is om een “nieuw elan” te vinden, zoals hij eerder had beloofd. Met name de oppositie in de Tweede Kamer maakt zich zorgen dat het nieuwe kabinet min of meer hetzelfde zal zijn als het vorige, terwijl het vorige kabinet een aantal ernstige crises doormaakte. Die zorgen gaan vooral over de vraag of het een kabinet onder dezelfde premier wel zal lukken om de oude bestuurscultuur, die mede geleid heeft tot de Toeslagenaffaire, te veranderen.