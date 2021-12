Gemeente Den Haag kondigt noodbevel af vanwege persconferentie

In de gemeente Den Haag is zaterdagavond een noodbevel van kracht vanwege de coronapersconferentie. “Mensen die aantoonbaar uit zijn op de verstoring van de openbare orde moeten zich uit dit gebied verwijderen”, meldt de gemeente op Twitter.

In Den Haag vindt om 19.00 uur een coronapersconferentie van het demissionaire kabinet plaats. Volgens ingewijden wordt dan een harde lockdown aangekondigd vanwege de opmars van de omikronvariant van het coronavirus. De lockdown gaat zondag om 05.00 uur in en geldt tot zeker 14 januari, zo is de verwachting.

Een verslaggever ter plaatse meldt dat er zich tientallen agenten rondom het ministerie van Justitie bevinden, waaronder politie te paard. Een deel van het gebied rondom het ministerie is afgezet.

Er zijn zo’n 100 tot 150 demonstranten aanwezig. Zij houden een lawaaiprotest. Kort voor de persconferentie begon, werd er onder meer op fluitjes geblazen door de demonstranten.