Eerste 60-minners kunnen afspraak maken voor boosterprik

De eerste mensen die jonger zijn dan 60, kunnen op grond van hun leeftijd een afspraak maken voor een boostervaccinatie. Het gaat om mensen die in 1962 zijn geboren. Dat heeft demissionair coronaminister Hugo de Jonge maandag aangekondigd.

Mensen van 60 jaar en ouder krijgen voorrang bij hun boosterprik omdat zij meer risico lopen bij een coronabesmetting. Bovendien zijn zij begin dit jaar als eersten inge├źnt, dus kan hun afweer eerder afgezwakt zijn. De boosterprik moet de bescherming tegen het coronavirus een oppepper geven.

De 60-minners die eerder een afspraak konden maken, konden dat doen omdat ze in de zorg werken. Die groep kreeg ook voorrang. Ook volwassenen met bijvoorbeeld het syndroom van Down konden eerder hun boosterprik krijgen.

De overheid wil dat voor eind januari iedere volwassene de kans krijgt om een boosterprik te halen. Mensen die in de afgelopen maanden hun eerste of tweede prik hebben gehad, moeten nog even wachten, net als mensen die onlangs corona hebben opgelopen.

Voor de boosterprik wordt gebruik gemaakt van de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, ook als mensen eerder AstraZeneca of Janssen kregen.