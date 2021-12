CDA: 2G kan helpen sommige sectoren eerder te openen

Volgens het CDA kan het systeem van 2G, waarbij alleen gevaccineerden en genezen personen toegang krijgen tot locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is, helpen “sommige sectoren” eerder te openen uit de lockdown. Dat zei Joba van den Berg in een debat in de Kamer over corona.

Van den Berg vroeg wanneer het demissionaire kabinet met het wetsvoorstel voor 2G komt. Begin deze maand kondigde zorgminister Hugo de Jonge aan dat het voorstel pas in het nieuwe jaar in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Er was op dat moment te weinig steun in de Kamer voor het voorstel. Ook zijn eigen CDA zei er toen nog mee te “worstelen”.

“Als 2G effectief blijkt te zijn en als de coronacijfers zich positief blijven ontwikkelen”, kan dat systeem dus helpen, aldus Van den Berg. “Maar dan moeten we die tool wel in de mand hebben”, zei ze. Door de zaterdag aangekondigde lockdown zijn onder meer alle niet-essentiële winkels en horeca tot en met 14 januari weer dicht.

Het CDA wil ook dat er opnieuw gekeken wordt naar het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële winkels. Sport en boekhandels dicht, terwijl slijterijen en coffeeshops open mogen zijn, dat vindt het CDA “wel bijzonder”, zei het Kamerlid. Ze wil ook dat er in dat kader naar de kappers wordt gekeken omdat een kappersbezoek voor mensen belangrijk is, “vaak zelfs voor hun gemoedstoestand” .