Coronareispas vergt vanaf 1 februari booster binnen 9 maanden

Het Europese coronareisbewijs zal zonder boosterprik na negen maanden verlopen. De nieuwe beperkte geldigheidsduur geldt vanaf 1 februari, laat de Europese Commissie weten.

Op een vaccinatie moet na een halfjaar in principe een booster volgen, stelde de Europese Commissie eerder voor. De EU-lidstaten krijgen daarbovenop drie maanden respijt om iedereen een herhalingsprik te kunnen geven. De nieuwe regels voor het digitaal coronacertificaat (dcc) gaan ook niet in op 10 januari, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar op 1 februari. Laat gestarte landen als Nederland hebben zo wat meer tijd voor de boostercampagne.

Nu de entree van de omikronvariant de zorgen over de oplevende epidemie nog vergroot, hebben meerdere EU-landen hun reisregels aangescherpt. Nederland hoopt dat zij die weer durven te laten vieren als straks reizigers voor het behouden van hun coronacertificaat een boosterprik moeten halen. Ze zijn er zo van verzekerd dat de na verloop van tijd tanende afweer van de reiziger voorlopig weer is opgepept. De Europese Commissie rekent erop dat “een heldere en eenvormige acceptatieperiode voor vaccinatiecertificaten zal garanderen dat reismaatregelen onderling worden afgestemd”.

Hoe lang een coronacertificaat met booster geldig blijft, is nog niet besloten. Onderzoek moet eerst uitwijzen wanneer de bescherming na zo’n herhalingsprik weer afneemt.

De Europese Commissie kreeg van de EU-landen de vrije hand om de nieuwe regels vast te stellen, bijgestaan door deskundigen uit de lidstaten. Zij hebben acht weken de tijd om bezwaar te maken tegen de plannen, maar demissionair premier Mark Rutte noch zijn collega’s maakten daarvoor donderdag op hun top in Brussel aanstalten. Ingewijden verwachten ook niet dat dat alsnog gebeurt.

Nederland, dat als laatste EU-land begon met de boostervaccinaties, mikte aanvankelijk op een geldigheidsduur van twaalf maanden. Maar minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakte eerder al duidelijk tevreden te zijn met de termijn van 270 dagen die nu gaat gelden.

Het Europese coronacertificaat, dat werkt met de bekende QR-code, is erg populair. Er zijn er meer dan 800 miljoen van aangemaakt. Een zestigtal landen buiten de EU erkent het inmiddels.