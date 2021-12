CU-bewindslieden Slob en Blokhuis verlaten landelijke politiek

ChristenUnie-bewindslieden Arie Slob (minister voor Onderwijs) en Paul Blokhuis (staatssecretaris van Volksgezondheid) verlaten de landelijke politiek. De partij meldt dat zij dus ook niet terugkeren in het volgende kabinet, dat naar verwachting in januari op het bordes staat.

Partijleider Gert-Jan Segers noemt het “een voorrecht” dat hij met beiden “mocht optrekken”. Hij noemt het vertrek van de bewindslieden “een afscheid van twee politieke vrienden”.

Slob was partijleider tussen 2011 en 2015 en werd na een korte periode buiten de politiek minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media in 2017. In 1993 begon hij in de gemeenteraad van Zwolle.

De afzwaaiende minister noemt het “een voorrecht” om zich voor zijn partij in te zetten voor goed onderwijs, “veelkleurige media”, leerlingen die extra zorg nodig hebben, en de vrijheid van onderwijs. Op dat laatste punt raakte hij vorig jaar in opspraak, toen hij volgens de Tweede Kamer niet voldoende afstand nam van zogenoemde ‘antihomoverklaringen’ op reformatorische scholen. Hier kwam Slob meermaals op terug. Hij zegt “in dankbaarheid een stap naar achteren” te doen.

Blokhuis werd in 2017 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nadat hij sinds 2006 wethouder was in Apeldoorn. Als staatssecretaris maakte hij zich onder meer sterk voor het preventieakkoord, waarin onder meer afspraken werden gemaakt tegen roken, overgewicht en alcoholmisbruik. De staatssecretaris laat weten dat hij nog best door had willen gaan. “Maar tegelijkertijd draait het niet om mij, maar hoe we als partij het meest dienstbaar kunnen zijn aan het land.”

De partij laat niet weten wat de andere ChristenUnie-bewindspersoon Carola Schouten gaat doen. Zij is nu demissionair minister van Landbouw en was tijdens de formatieonderhandelingen secondante van partijleider Segers.