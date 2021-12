Oostenrijk komt met strengere regels voor reizigers uit Nederland

Nederlanders die naar Oostenrijk gaan voor ze een boostervaccin hebben gehad, krijgen daar vanaf 25 december te maken met strengere inreisregels. De Oostenrijkse autoriteiten zetten Nederland en drie andere landen op de lijst met zogeheten virusvariantgebieden wegens omikron. Dat betekent dat reizigers die zijn gevaccineerd, maar nog geen extra prik hadden, na aankomst in principe tien dagen in quarantaine moeten. Dat gold sowieso al voor ongevaccineerden.

Het besluit is een tegenslag voor veel Nederlanders die op wintersport wilden gaan. Ze kunnen hun quarantaine weliswaar vroegtijdig beëindigen als ze negatief worden getest, maar dat kan pas na vijf dagen. Wie al een booster heeft gehad en een negatieve PCR-test kan tonen, hoeft niet in quarantaine. Oostenrijkse media hadden aanvankelijk gemeld dat de maatregel komende vrijdag van kracht zou worden, maar dat is dus eerste kerstdag.

Dinsdag werd al bericht dat de maatregel eraan zat te komen voor Nederland, Groot-Brittannië, Noorwegen en Denemarken. Dat leidde tot gemor binnen de Oostenrijkse regeringspartij ÖVP. Vakantiegangers blijven naar verwachting weg vanwege de aangescherpte quarantaineregels. Dat is volgens critici een nieuwe klap voor Oostenrijkse ondernemers.

De Nederlandse Ski Vereniging noemt het Oostenrijkse besluit “heel zuur.” “Heel veel mensen hebben zich lang verheugd op eindelijk iets leuks. En het zag er goed uit de laatste weken qua lockdowns en coronabeleid in de wintersportgebieden. En nu komt dit er weer tussen. Het is waardeloos”, zegt een woordvoerder. Het onlineforum van de vereniging stroomt volgens hem vol met “woedende” en “wanhopige” reacties. “Deze domper komt zo kort voor vertrek dat mensen echt niet weten wat ze moeten doen.”

De vereniging denkt dat vele tienduizenden Nederlanders worden getroffen door het Oostenrijkse besluit. “Per jaar gaat een miljoen Nederlanders op wintersport. Oostenrijk is veruit het populairste land en trekt 60 tot 65 procent van alle Nederlandse wintersporters”, aldus de woordvoerder. “In de voorjaarsvakantie gaan echter meer mensen dan in de kerstvakantie. Zo komen we aan de schatting dat vele tienduizenden hun vakantie in het water zien vallen.”

Oostenrijk nam ook andere maatregelen in de strijd tegen de dreigende golf omikronbesmettingen. Zo moet de horeca vanaf de dag na Kerstmis vervroegd dicht, om 22.00 uur. Dat geldt ook tijdens oud en nieuw.