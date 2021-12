Radio 538 sluit actieweek af en haalt ruim 9 ton op

Radio 538 heeft de actieweek Missie 538 succesvol afgesloten. Er is ruim negen ton opgehaald, meer dan genoeg voor de twaalf vooraf vastgestelde goede doelen. Dat was vrijdag te horen tijdens de laatste momenten van de actie van het radiostation.

Vooraf stonden voor alle twaalf doelen streefbedragen vast. Daarmee konden de beoogde goede doelen specifiek iets financieren. Zo wilde het Ronald McDonald Kinderfonds voor 160.000 euro twee huiskamers realiseren en Stichting Babyspullen voor 40.000 euro winterjassen, dekens en kruiken kopen voor kinderen die in armoede geboren worden. In totaal was er bijna 750.000 euro nodig. Dat bedrag is met bijna twee ton overschreden omdat luisteraars na het behalen van het laatste doel extra geld konden storten voor de goede doelen. Er is in totaal 927.127 euro opgehaald, laat 538 weten.

“Ondanks de heftige maatregelen die ons allemaal raken, waren we deze week één en hebben we met elkaar het verschil kunnen maken”, zegt zenderdirecteur Coco Hermans. “Het was heel bijzonder om deze week alle uiteenlopende en aangrijpende verhalen te horen en mede hierdoor onze ogen te openen voor, veelal vergeten, problematieken in onze maatschappij.”