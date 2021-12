Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft nagenoeg gelijk

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is tussen eerste en tweede kerstdag nagenoeg gelijk gebleven, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op tweede kerstdag worden daar 1983 mensen met corona behandeld. Op eerste kerstdag waren dat er vijf minder en lagen 1978 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen.

Tussen vrijdag en zaterdag daalde het aantal nog flink, met 148. Dat was de vijfde dag achtereen dat het totale aantal ziekenhuispatiënten met corona daalde. Die trend stopt met deze kleine stijging.

Op de intensive cares worden 541 personen behandeld, dat zijn er 7 meer dan zaterdag. Er kwamen 23 nieuwe ic-opnames bij.

Op de verpleegafdelingen liggen in totaal 1442 coronapatiënten. Dat zijn er 2 minder dan op eerste kerstdag. De afdelingen namen wel 121 nieuwe mensen op. Doordat mensen de afdeling mochten verlaten of overleden, daalde de totale bezetting wel iets.