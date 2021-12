Code geel vanwege gladheid in de avond in noorden en oosten

Voor het oosten en noorden van het land heeft het KNMI voor de avond van tweede kerstdag code geel afgegeven in verband met kans op gladheid. De wegen kunnen, vooral in het noorden, “verraderlijk” glad worden door ijzel. De gladheid kan tot en met maandagochtend duren.

Aan het begin van de zondagavond wordt alle verkeersdeelnemers in Gelderland en Flevoland geadviseerd het rijgedrag aan te passen, in de loop van de avond geldt dat ook voor Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. In de avond en nacht is er volgens het weerinstituut kans op “ijzel op uitgebreide schaal” in het noorden.

Rijkswaterstaat raadt mensen die op pad gaan aan vooraf weerberichten en verkeersinformatie te raadplegen.