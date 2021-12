NTR herhaalt College Tour met Desmond Tutu

De NTR herhaalt zondagavond vanwege het overlijden van Desmond Tutu de aflevering van College Tour met de Nobelprijswinnaar. De uitzending stamt uit 2012. Als gevolg van de ingelaste uitzending worden alle andere programma’s op NPO2, zoals Medialogica en Andere Tijden, drie kwartier verlaat.

Tutu overleed zondag op 90-jarige leeftijd. Hij was een vasthoudende tegenstander van de apartheid in Zuid-Afrika. Voor zijn geweldloos verzet kreeg de zwarte geestelijke in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede.