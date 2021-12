Gokreclames na opening van online gokmarkt verdubbeld in Nederland

In het afgelopen jaar is het aantal televisiespotjes en advertenties op het internet van gokbedrijven meer dan verdubbeld, zo schreef de Volkskrant eerder deze week. Dit is gebaseerd op cijfers van Nielsen, een bekend onderzoeksbureau. Het aantal gokreclames lag in oktober en november 2021 namelijk op ruim 360 duizend. Vorig jaar rond deze maanden lag het aantal nog op 170 duizend reclames van casino’s, die ook bonussen aanbieden.

Legaal kansspelen

Hier kun je daar gebruik van maken als je van plan bent om te gaan spelen bij Bet365, wat een van de gokbedrijven is die sinds de opening van de online gokmarkt op het internet casinospellen mag aanbieden aangezien het een licentie heeft gekregen. De stijging van het aantal gokreclames op televisie en internet in Nederland heeft zonder twijfel te maken met het openen van de online gokmarkt in ons land. Sinds oktober van dit jaar mogen namelijk elf bedrijven legaal kansspelen op het internet aanbieden, waaronder poker en roulette. In het verleden was dit nog illegaal, maar een paar jaar geleden werd een nieuwe wet aangenomen door het kabinet. Dagelijks mogen de gokbedrijven vanaf 9 uur ’s avonds reclame maken. Op deze manier willen ze illegale gokkers lokken naar de websites die ondertussen legaal zijn geworden.

Veel advertenties

Dat deze nieuwe wet is ingegaan in oktober 2021 heeft ervoor gezorgd dat het aantal advertenties van gokbedrijven flink gestegen is in Nederland. Uit de cijfers van Nielsen blijkt immers dat het aantal reclames met bijna 200 duizend stuks gestegen is. Bovendien toont deze data aan dat de stijging volkomen te maken heeft met de intrede van de aanbieders van kansspelen op het internet. In 2020 vielen namelijk nul gokreclames in de categorie ‘online casinospelen’. Dit jaar is dit aantal gestegen naar maar liefst 272 duizend stuks. Hieruit valt dus te halen dat de online casino’s voor veel advertenties hebben gezorgd.

Vooralsnog zijn er in Nederland twee spelers op de markt die echt boven de rest uitsteken als het gaat om het aantal gokreclames. Dit zijn de grote namen Holland Casino en Toto. Respectievelijk kochten deze online casino’s 6,4 miljoen euro en 4,6 miljoen euro in aan reclametijd. Deze twee aanbieders van gokspelen op het internet hebben nog twee dingen in het gemeen, ze hebben namelijk beide de Nederlandse Staat als aandeelhouder. De top 5 op dit gebied wordt compleet gemaakt door Fair Play Casino, Tombola en Batavia Casino, wat volledig commerciële partijen zijn.