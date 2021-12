ME staakt zondag bij demonstratie Amsterdam

De Mobiele Eenheid is van plan zondag het werk neer te leggen tijdens een demonstratie in Amsterdam tegen het coronabeleid. De gemeente heeft de aanzegging van de actie woensdagochtend ontvangen.

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp “sluit niet uit” dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een kort geding zal aanspannen om de politiestaking te voorkomen. Een woordvoerder van Halsema wil nog niet reageren en zegt dat de aanzegging wordt bestudeerd.

Voor de demonstratie van zondag, een zogeheten Mars van de Menselijke Verbinding, zouden twee pelotons Mobiele Eenheid worden opgeroepen, dat zijn zestien busjes met elk acht ME’ers. De gezamenlijke politievakbonden verwachten dat deze demonstratie veel mensen zal trekken en “roepen de dienstdoende agenten op om voor en tijdens deze mobiele samenscholing een paar uur het werk neer te leggen uit protest tegen de veel te hoge werk- en roosterdruk waaraan politiemensen al jaren worden blootgesteld.”

De beoogde ME-staking van zondag maakt deel uit van de estafetteactie Wake-up call 2022. Daarmee willen de politiebonden aandacht vragen voor de capaciteitsproblemen bij de politie. De eerste actie was dinsdag bij de Vreemdelingenpolitie in Ter Apel. De bonden noemen het “niet meer dan logisch dat de tweede actie in dat kader plaatsvindt voor en tijdens een massale demonstratie tegen het coronabeleid. Het bewaken van de orde en veiligheid tijdens dit soort samenscholingen is anno 2022 een van de taken die door de chronische onderbezetting bij de Nationale Politie een landelijke uitputtingsslag zijn geworden.” Volgens de bonden had “verstandig politiek beleid” de huidige hoge werkdruk en “chronische onderbezetting” kunnen voorkomen.

Overigens heeft de gemeente wel voorwaarden gesteld aan de demonstratie tegen het coronabeleid, gezien de lockdown en het relatief hoge aantal besmettingen in Amsterdam. Zo mogen er maximaal 3500 mensen meedoen, die 1,5 meter afstand moeten houden. De deelnemers mogen niet in optocht lopen en moeten op het Museumplein blijven. Maar een woordvoerder van Halsema laat weten dat de aankondiging van de werkonderbreking van de politie “een nieuwe situatie” creëert en dat goed zal worden gekeken wat die betekent voor de demonstratie.